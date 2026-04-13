A San Salvatore Telesino, le dichiarazioni di un rappresentante locale sottolineano come l’abbandono di rifiuti rappresenti non solo un atto di inciviltà, ma anche una ferita per il territorio. Nel corso di un intervento pubblico, è stato evidenziato che percorrere la Via Francigena permette di immergersi nella storia del luogo, tra antiche vestigia, uliveti e vigneti. La questione dei rifiuti abbandonati è stata posta come un problema che coinvolge l’ambiente e il rispetto del patrimonio locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Percorrere la Via Francigena a San Salvatore significa camminare nella storia, tra l’antica Telesia, gli uliveti e i nostri vigneti. È un tragitto di spiritualità e bellezza che accoglie pellegrini da tutta Europa”. “ Abbandonare rifiuti lungo questo sentiero non è solo inciviltà: è una ferita alla nostra terra, alla nostra salute e all’immagine del nostro territorio.” Così il Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino alle Politiche per il Turismo Stefano Avitabile. “Eppure, troppo spesso, questo cammino di spiritualità e natura viene profanato dall’abbandono dei rifiuti. Incontrare sacchetti di plastica, ingombranti o scarti di ogni tipo lungo i margini della via è una ferita aperta.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, Avitabile: “Abbandonare rifiuti non è solo inciviltà, è una ferita alla nostra terra”

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