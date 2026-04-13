San Marco tra fatica e riscatto | weekend di carattere in campo

Lo scorso fine settimana le giocatrici della squadra di pallavolo hanno disputato due partite, una in trasferta e una in casa. Durante la trasferta hanno affrontato un impegno intenso, mentre in casa hanno ottenuto punti preziosi. In totale, sono riuscite a raccogliere quattro punti, dimostrando resistenza e determinazione in entrambe le gare. La sfida ha visto una prestazione caratterizzata da impegno e continuità, nonostante le difficoltà logistiche affrontate.

Le atlete della Pallavolo San Marco hanno affrontato un test di resistenza estremo durante l’ultimo fine settimana, riuscendo a raccogliere quattro punti totali grazie a una prestazione che ha alternato la fatica del viaggio alla solidità del campo casalingo. La squadra, impegnata nella Seconda Divisione, ha dimostrato una capacità di recupero psicofisico fondamentale dopo un duello serrato in trasferta e una successiva vittoria netta tra le mura domestiche ad Avenza. Resilienza in campo: il duello punto a punto a Massa. La sfida iniziale ha le ragazze della San Marco spostarsi verso Massa per misurarsi con il Mise Volley, un incontro che si è rivelato una vera battaglia di nervi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Marco, tra fatica e riscatto: weekend di carattere in campo Virtus Certaldo cade sul campo di San Vincenzo. Domani occasione di riscatto contro Cus FirenzeBASKET SAN VINCENZO 77 VIRtuS CERTALDO 66 BASKET SAN VINCENZO: Bongini 10, Tudorache n. Leggi anche: Cortina, il riscatto della fatica: il bambino della neve sul palco canta l'inno con gli storici fondisti mentre Laura Pausini lo intona a San Siro