San Lorenzo armato di taglierino terrorizza i passanti e danneggia auto

Un giovane di 25 anni di origine somala è stato coinvolto in un episodio a San Lorenzo, dove ha minacciato i passanti con un taglierino, creando tensione tra i presenti. Successivamente, ha danneggiato alcune auto parcheggiate nella zona. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato l'uomo e avviato le procedure di identificazione. Sul posto sono intervenute le autorità per gestire la situazione.

Armato di taglierino molestava i passanti. Non contento danneggiava anche le auto in sosta. Protagonista un 25enne somalo che si aggirava a San Lorenzo. Questo aveano rimarcato più volte i residenti nelle chat di quartiere. E il giovane, sabato 11 aprile, è di nuovo andato in escandescenza.La.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, terrore a San Lorenzo: molesta i passanti e danneggia auto in piazza dei Siculi, arrestato 25enneUn arresto è stato effettuato nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove un giovane di origini somale è stato fermato dalla Polizia di Stato con... Roma, emergenza a San Lorenzo: l'aggressore dei passanti resta liberoStava accompagnando il figlio dall'oculista in bici; in via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma, un uomo sbuca dal nulla, la colpisce...