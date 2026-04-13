San Giovanni in Fiore | Belcastro sfida il domani per il territorio

A San Giovanni in Fiore, la campagna elettorale si anima con il ritorno di Giuseppe Belcastro, che si presenta come candidato sindaco sostenuto dal Comitato Aperto 18 Gennaio. La sua candidatura segna un passo importante nel percorso politico della città, dando avvio a una fase di sfide e confronti tra le diverse forze in campo. La scelta di Belcastro è stata annunciata ufficialmente nelle ultime settimane, attirando l’attenzione degli abitanti e degli osservatori locali.

La corsa per la guida di San Giovanni in Fiore si accende con il ritorno ufficiale di Giuseppe Belcastro nel locale, candidato sindaco sostenuto dal Comitato Aperto 18 Gennaio. La sfida amministrativa della primavera si apre in un momento di profonda transizione per la cittadina, che deve eleggere un nuovo primo cittadino a seguito delle dimissioni di Rosaria Succurro, spinta dal suo ingresso nel consiglio regionale. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del, che ha scelto di accetta .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giovanni in Fiore: Belcastro sfida il domani per il territorio San Giovanni in Fiore: il primo piano urbanistico della RepubblicaIl consiglio comunale di San Giovanni in Fiore ha sancito l’approvazione definitiva del Piano Strutturale Comunale (PSC) con il consenso unanime dei... San Giovanni in Fiore: il centrodestra punta su Marco AmbrogioIl centrodestra di San Giovanni in Fiore ha ufficializzato la propria linea per le prossime sfide amministrative, indicando Marco Ambrogio come il...