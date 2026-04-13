San Donato trecento in corteo Imbrattati il Quartiere e il Comando della Finanza Minacce al sindaco Lepore

A San Donato, un corteo con circa trecento partecipanti ha percorso le strade del quartiere, coinvolgendo atti di vandalismo contro il comando della Guardia di Finanza e la sede del quartiere stesso. Durante la manifestazione, sono stati imbrattati i muri, sono stati rivolti cori e minacce rivolte al sindaco, e sono stati lanciati oggetti in diverse occasioni, tra cui al cantiere del Muba e nel quartiere Pilastro. La situazione ha generato momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

di Giovanni Di Caprio Il comando della Guardia di Finanza e la sede del quartiere San Donato imbrattati, cori choc e minacce verso il sindaco Matteo Lepore, lanci di oggetti e momenti di tensione al cantiere del Muba, al Pilastro. È stata una mezza giornata di passione quella andata in scena ieri per il corteo degli attivisti di ’ Mubasta ’ che hanno manifestato contro il Museo delle bambine e dei bambini che sorgerà nel 2027 all’interno del parco Mitilini, Moneta e Stefanini. Tutto inizia poco dopo le 16, al parco Lennon, in San Donato. "Tra cemento e militari, giù le mani dai parchi popolari", è lo slogan. I manifestanti sono in trecento alla partenza e poco più di un centinaio all’arrivo al cantiere del Muba.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Donato, trecento in corteo. Imbrattati il Quartiere e il Comando della Finanza. Minacce al sindaco Lepore Minacce di morte al sindaco Lepore: sdegno per le scritte anarchiche sulla sede Pd di BolognaBologna, 2 aprile 2026 – Vandalizzata la sede della federazione del Pd di Bologna con scritte offensive nei confronti del partito, mentre il sindaco... Il prefetto Carnevale visita il comando provinciale della guardia di finanzaAd accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Lopez e il comandante del reparto operativo aeronavale Matteo Guerra.