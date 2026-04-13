A San Benedetto si sono verificati diversi furti all’interno dell’ospedale Madonna del Soccorso, coinvolgendo reparti come il pronto soccorso, ortopedia e geriatria. Tra le vittime ci sono anche operatori sanitari, tra cui una dottoressa che ha segnalato di aver subito il furto della borsa, trovandosi senza soldi. La serie di episodi si è concentrata nel corso degli ultimi giorni, suscitando preoccupazione tra il personale e i pazienti.

SAN BENEDETTO Furti all’ospedale Madonna del Soccorso. Un’escalation di ammanchi nel giro di pochi giorni che hanno riguardato i reparti del pronto soccorso, ortopedia, geriatria e fisiatria del nosocomio locale. Quanto accaduto a fine marzo quando il primario del pronto soccorso, dottoressa Giusy Petrelli si è ritrovata con il portafogli aperto e con un ammanco di diverse centinaia di euro. La stessa professionista aveva effettuato un bancomat il giorno prima, di conseguenza aveva diversi contanti in borsa. Da qui la denuncia e subito altri operatori dello stesso reparto, in particolare infermieri, hanno parlato di armadietti presenti negli spogliatoi, sempre dell’emergenza, ritrovati forzati.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, anche la primaria derubata in ospedale. La dottoressa Giusy Petrelli: «Mi sono trovata senza soldi nella borsa»

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