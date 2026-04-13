A Vallecrosia al Mare è stato inaugurato un nuovo presidio medico gestito dalle Misericordie. Il centro di assistenza sanitaria si trova negli studi medici Misemed, in via Colonnello Aprosio 464, sopra la farmacia Goso. La struttura fornisce servizi di assistenza di prossimità ai cittadini, rafforzando la presenza di servizi sanitari nel territorio locale.

Le Misericordie hanno avviato un nuovo presidio di assistenza sanitaria di prossimità a Vallecrosia al Mare, operante presso gli studi medici Misemed situati in via Colonnello Aprosio 464, proprio sopra la farmacia Goso. L’iniziativa mira a offrire alla popolazione un punto di riferimento clinico immediato e facilmente raggiungibile, integrando le cure territoriali attraverso un modello basato sulla solidarietà e sul volontariato professionale. L’esperienza medica al servizio della comunità locale. Il cuore operativo di questo nuovo servizio risiede nella figura del dottor Ferlito, medico volontario delle Misericordie che porta con sé un bagaglio professionale consolidato, avendo ricoperto il ruolo di dirigente presso il dipartimento di Emergenza della Asl1 Imperiese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute a Vallecrosia: nasce il presidio medico delle Misericordie

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