Salis lancia la città | Genova posto giusto per investire

La sindaca di Genova ha annunciato ufficialmente il rilancio della città, affermando che è il momento giusto per investire nel capoluogo ligure. Durante un intervento pubblico, ha invitato investitori, operatori turistici e cittadini a sfruttare questa fase di cambiamento per contribuire allo sviluppo della città. Nessun dettaglio specifico sulle strategie o sui progetti futuri è stato fornito, ma si è concentrata sulla percezione di un’opportunità da cogliere.

La sindaca di Silvia Salis rilancia l’immagine di Genova come città su cui puntare nei prossimi anni, invitando investitori, operatori turistici e cittadini a cogliere “un momento di svolta” per lo sviluppo del capoluogo ligure. Secondo la prima cittadina, che he ha parlato a margine della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Sindaco di Genova Salis lancia la candidatura: "Se csx mi chiedesse di essere l'anti-Meloni, lo prenderei in considerazione"Il sindaco di Genova Silvia Salis esce allo scoperto e lancia la candidatura nazionale Il sindaco di Genova Silvia Salis esce allo scoperto e lancia... Genova, i residenti della Foce denunciano Genova Antifascista: boomerang per la SalisRoma, 20 feb – Il caso politico esploso attorno all’incontro tra il sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista registra un nuovo sviluppo che rischia...