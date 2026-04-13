Un rappresentante legale ha annunciato che il procedimento giudiziario in Ungheria nei suoi confronti si è concluso, ricevendo una comunicazione dal tribunale che segnala la fine del processo penale. La notifica è arrivata la settimana scorsa e indica che le attività giudiziarie relative al caso sono state interrotte. La notizia riguarda una decisione ufficiale che mette fine alle procedure penali in corso.

"Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo". A rivelarlo è l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, ospite del programma radiofonico di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. "Il mio avvocato mi ha spiegato che si potrebbe riaprire il processo ma ricominciando da capo", ha detto parlando del suo processo il cui procedimento è terminato “perché il Parlamento (europeo ndr) ha confermato l'immunità - ha spiegato Salis -, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis: "Il mio processo in Ungheria è chiuso"

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