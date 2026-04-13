Sale sul tetto e lancia le tegole in strada | lo scontro politico fra maggioranza e opposizione

Sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, un giovane di 24 anni, già monitorato dal Centro di Salute Mentale, è salito sul tetto di alcune abitazioni. Dopo essersi spogliato, ha iniziato a lanciare tegole in strada, causando il panico tra i presenti. L'episodio ha scatenato un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione, con reazioni diverse sulla gestione della situazione e sui precedenti del ragazzo.

L'eclatante episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, dove un uomo (un 24enne che sarebbe già stato seguito dal Centro di Salute Mentale) è salito sul tetto di alcune case, si è spogliato e ha iniziato a scagliare tegole in strada, non ha solo creato un comprensibile panico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a...