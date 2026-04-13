Salame nostrano richiamato per rischio Listeria monocytogenes il Ministero | Non mangiatelo
Un lotto di salame nostrano con il marchio “La Vecje Salumerie snc” è stato richiamato dal Ministero della Salute a causa della presenza di Listeria monocytogenes. Sul sito ufficiale si invita a non consumare il prodotto coinvolto. La comunicazione riguarda esclusivamente il lotto specifico, senza altre indicazioni su eventuali rischi o danni. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali distribuzioni o vendite.
Richiamato un lotto di salame nostrano a marchio “La Vecje Salumerie snc” per “presenza di Listeria monocytogenes”, si legge sul sito del Ministero della Salute. Il lotto del prodotto interessato non deve essere consumato: va riconsegnato al punto vendita o al fornitore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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