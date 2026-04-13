Sagra del carciofo | schierati medici e ambulanze per la sicurezza

Durante la Sagra del carciofo a Ladispoli, sono state messe in campo numerose risorse sanitarie, tra cui medici e ambulanze, per assicurare assistenza immediata in caso di necessità. La Misericordia di Fiumicino ha coordinato le operazioni, mobilitando personale e mezzi per monitorare la sicurezza dei partecipanti. L’organizzazione sanitaria è stata predisposta per intervenire rapidamente in eventuali emergenze durante l’evento gastronomico.

La nuova edizione della Sagra del carciofo a Ladispoli vede l’attivazione di un complesso sistema di assistenza sanitaria coordinato dalla Misericordia di Fiumicino, che ha dispiegato risorse umane e tecnologiche per garantire la sicurezza dei visitatori durante l’evento gastronomico. Il dispositivo operativo, caratterizzato da una stretta collaborazione tra diverse realtà del volontariato locale, punta a offrire una copertura totale dell’area interessata dalla manifestazione. Un presidio medico avanzato per la gestione delle emergenze. Il cuore pulsante della risposta sanitaria è rappresentato dal posto di comando avanzato (PCA) e dal posto medico avanzato, strutture strategiche posizionate per monitorare costantemente il flusso di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sagra del carciofo: schierati medici e ambulanze per la sicurezza Torna la sagra del carciofo morettoLe colline romagnole si preparano a celebrare uno dei loro prodotti più rappresentativi con la Sagra del Carciofo Moretto, evento primaverile che... Sagra del Carciofo: a Sezze la 55° edizioneTorna per la sua 55° edizione la Sagra del Carciofo che animerà il centro storico di Sezze sabato 18 e domenica 19 aprile.