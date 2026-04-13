Sacile auto in fiamme sotto un palazzo | evacuate 12 abitazioni

Nella serata di domenica 12 aprile, a Sacile, un'auto parcheggiata sotto un condominio in via Volta è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo si è esteso agli infissi di due appartamenti situati sopra il veicolo, costringendo all’evacuazione di 12 abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione nella sera di domenica 12 aprile in via Volta a Sacile, dove un’autovettura parcheggiata sotto un condominio ha preso fuoco, propagando le fiamme fino agli infissi di due abitazioni soprastanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con una.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Roma: furti tra abitazioni, auto e negozi, 12 arresti da Tor Bella Monaca a piazza BolognaFurti in abitazione progettati attraverso sopralluoghi e citofonate “esplorative”, incursioni su auto in sosta rese vulnerabili da dispositivi in... Maltempo in Puglia: smottamento ad Ascoli Satriano, evacuate le abitazioniUn forte smottamento a causa delle intense piogge ha colpito Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.