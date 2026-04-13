Sabazia trionfa | storico 3-0 e promozione in Serie C conquistata!

Il Sabazia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro l’Hotel Villa Levi, garantendosi la promozione in Serie C con due turni di anticipo. La squadra ha raggiunto un risultato storico, riuscendo a conquistare il passaggio di categoria in modo netto e senza possibilità di smentita. La partita si è conclusa con un risultato che ha celebrato un momento importante per la società e i suoi tifosi.

Il Sabazia ha conquistato la promozione in Serie C con due giornate di anticipo, sancendo un traguardo storico per la società grazie a una vittoria netta per 3-0 contro l’Hotel Villa Levi. Il successo è arrivato davanti a un pubblico numeroso e partecipe, che ha potuto assistere alla conclusione di un percorso sportivo iniziato quattro anni fa. L’incontro decisivo si è svolto in un clima di grande festa, con la partecipazione del consigliere comunale Oderda, presente per ringraziare il gruppo in rappresentanza della giunta comunale. Le atlete hanno dominato l’incontro sul campo, ottenendo i punti necessari per la matematica promozione nella massima serie regionale femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabazia trionfa: storico 3-0 e promozione in Serie C conquistata! Calcio femminile, risultato storico per l'Union Sammartinese: conquistata la Coppa EmiliaLa prima squadra femminile dell’Union Sammartinese ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva aggiudicandosi la Coppa Emilia... Leggi anche: Calcio Promozione. Il Pienza va sotto poi ribalta tutto e trionfa