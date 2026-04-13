Sabatini ha commentato la sconfitta del Milan di sabato, in casa contro l'Udinese, con il punteggio di 0-3. La gara si è svolta a San Siro, e la sconfitta ha portato a un calo netto nel rendimento della squadra. Secondo il giornalista, il risultato ha messo a rischio la posizione in classifica per il quarto posto. La partita ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di calcio.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha dapprima detto addio ai sogni Scudetto con le due sconfitte consecutive in trasferta senza gol all'attivo (entrambe per 0-1) contro Lazio e Napoli. Quindi, il pesante rovescio (0-3) dell'ultimo weekend di campionato a 'San Siro' contro l'Udinese ha sancito come andrà sudata anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un posto che sembrava praticamente assegnato è tornato in discussione per via di un mese nero in cui il Diavolo ha battuto soltanto il Torino (3-2) in casa e con molta fatica. Il giornalista sportivo Sandro Sabatini, attraverso un video publicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha commentato il momento orribile di Mike Maignan e compagni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Crollo quasi verticale del Milan: seriamente a rischio il quarto posto”

Sabatini: “Milan quasi inguardabile nel primo tempo. Rabiot e Leao da chiarire …”"Il Milan ride per Modric, sorride per il risultato ma è un sorriso a metà perché la vittoria di Pisa non è sicuramente entusiasmante".

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