Sa Mesa Longa | riapre il cantiere del campeggio scoppia la polemica

A San Vero Milis, la Giunta comunale ha deciso di avviare una fase esplorativa per l’affidamento del campeggio di Sa Mesa Longa, provocando una disputa pubblica. La riapertura del cantiere e le relative decisioni sono state oggetto di discussione tra cittadini e opposizioni, con le elezioni di giugno come sfondo. La questione riguarda principalmente le modalità e le tempistiche di affidamento del sito.

A San Vero Milis, la decisione della Giunta Tedeschi di avviare una fase esplorativa per l’affidamento del campeggio di Sa Mesa Longa ha scatenato un acceso dibattito a ridosso delle elezioni di giugno. L’amministrazione comunale ha infatti dato il via libera alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per la riqualificazione di un’area di circa 44.365 metri quadrati che si affaccia direttamente sul mare, un terreno che attende interventi strutturali da decenni. Un cantiere fermo dal 1982 e i vincoli urbanistici dell’area. Il cuore della controversia risiede in un terreno che sembra sospeso nel tempo, le cui prime analisi di fattibilità risalgono addirittura al 1982.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sa Mesa Longa: riapre il cantiere del campeggio, scoppia la polemica Via Bertini, ultimi giorni per il maxi cantiere: "Lavori conclusi prima del previsto". E riapre la rotondaLavori al termine con qualche settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma: da sabato sarà già percorribile la rotatoria, da metà settimana... Cos'è questa idea del Cpr e Bologna e perchè scoppia la polemicaE' “frizzante" il dibattito sulla gestione dei flussi migratori in Emilia-Romagna che segue alle dichiarazioni del presidente della Regione.