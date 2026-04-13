Russia Putin incontra il presidente indonesiano Subianto | Lieto che i nostri incontri siano diventati regolari

Il presidente russo ha ricevuto al Cremlino il suo omologo indonesiano, con cui ha discusso di incontri frequenti tra i due governi. Durante l'incontro, il leader russo ha espresso soddisfazione per la regolarità degli incontri ufficiali. La discussione si è concentrata sui rapporti bilaterali tra i due paesi, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Incontro al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto. Al centro del colloquio il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, con particolare attenzione alla cooperazione economica. Putin ha sottolineato il valore del rapporto tra i due Paesi: “Mio caro amico, sono lieto che i nostri incontri siano diventati regolari, a sottolineare la natura speciale del nostro rapporto. Recentemente abbiamo firmato una dichiarazione che afferma questo carattere speciale, e che, in effetti, si sta concretizzando”. Subianto ha inoltre ringraziato la Russia per il sostegno all’ingresso dell’Indonesia nel gruppo BRICS.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, Putin incontra il presidente indonesiano Subianto: "Lieto che i nostri incontri siano diventati regolari" Russia, Putin incontra il capo dell'agenzia spaziale in vista dell'anniversario di Gagarin(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato sabato il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Bakanov, in vista della... Leggi anche: Pensate davvero che Trump e Netanyahu siano migliori di Khamenei, Maduro e Putin?