Nel fine settimana, le squadre giovanili del Rugby Mammut hanno ottenuto risultati significativi durante le partite disputate a Terni. L’Under 16 ha conquistato una vittoria, mentre l’Under 14 ha mostrato buone prestazioni. Questi incontri hanno coinvolto atleti di diverse età e livelli, contribuendo a valutare lo sviluppo delle squadre e a rafforzare l’attività sul territorio. La giornata si è conclusa con risultati che hanno suscitato entusiasmo tra i partecipanti e gli allenatori.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile del Rugby Mammut, tra risultati importanti e segnali concreti di crescita per entrambe le squadre impegnate. L’Under 16, scesa in campo a Torre del Lago nella franchigia con il Vasari Arezzo, ha conquistato una convincente vittoria contro i Titani con il punteggio di 29-38. Una gara ben interpretata, costruita attraverso azioni efficaci e mete di qualità che hanno permesso ai ragazzi di indirizzare il match. Solo nel finale si è registrato un lieve calo di concentrazione, che ha consentito ai padroni di casa di accorciare le distanze con due mete. Con il campionato ormai alle battute conclusive, il percorso della squadra evidenzia comunque una crescita significativa, accompagnata da risultati e conferme incoraggianti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby Mammut, weekend positivo: vittoria per l’Under 16 e buone prove dell’Under 14 a Terni

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