Rugby la protesta va in meta La disobbedienza degli old Vogliono le donne in squadra

Nel mondo del rugby, alcuni ex atleti hanno avviato una protesta per chiedere l'inclusione delle donne nelle squadre. La loro iniziativa nasce dall’idea di promuovere amicizia e rispetto tra uomini e donne, puntando a creare un ambiente dove il gioco sia prima di tutto divertimento e sana competizione. La proposta si focalizza sulla possibilità di condividere insieme il campo e il terzo tempo, un momento tradizionalmente importante nella cultura rugby.

La protesta va in meta. Ci sono l’amicizia, il rispetto fra uomo e donna, la voglia di giocare insieme solo e soltanto per divertirsi in una sana competizione dove oltre alla gara c’è sempre il terzo tempo protagonista della giornata sportiva. E poi ci sono i regolamenti che pongono all’improvviso dei paletti che vorrebbero mettere in discussione molti di questi valori. Succede così che al diktat della Federazione sul rispetto delle regole e di escludere le donne dalla competizione, si decida di anteporre l’amicizia e la solidarietà e di andare ad un campionato in autogestione. Accade nel mondo del rugby "old" dove tutte le società che vi partecipano hanno deciso, in disaccordo con le direttive della Fir (la federazione), di continuare il campionato arbitrando in proprio le partite e quindi di fatto uscendo dal circuito ufficiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rugby, la protesta va in meta. La disobbedienza degli "old" . Vogliono le donne in squadra LIVE Italia-Inghilterra 3-5, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Freeman va in meta al 26?34' TOMMASSOOOOOO MENONNNNCELLOOOOOOOOO!!! METAAAA!!! Il centro azzurro trova un break perfetto, inglesi che sbagliano due placcaggi e Tommy si... LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Menoncello inventa, Marin va in meta!80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti...