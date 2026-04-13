Rottofreno | fermato un ubriaco al volante nella casa disabitata trovano un uomo con precedenti

Nelle ultime settimane, la polizia locale di Rottofreno ha fermato un uomo alla guida in stato di ebbrezza. Durante un intervento, è stato rinvenuto in una casa disabitata un altro uomo con precedenti penali. Le autorità hanno comunicato i risultati delle operazioni svolte sul territorio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui procedimenti in corso.

Fermato un ubriaco al volante, mentre nella casa disabitata trovano un uomo con precedenti. A rendere conto dell'esito dell'attività delle ultime settimane, la polizia locale di Rottofreno. Il 21 marzo scorso gli agenti hanno fermato un furgone durante dei controlli ordinari su via Emilia Pavese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Ubriaco si rimette al volante. Fermato due volte in mezz’oraGli agenti della polizia locale di Rimini quasi non hanno creduto ai loro occhi quando, appena trenta minuti dopo avergli ritirato la patente per... Incredibile a Rimini: ubriaco al volante fermato 2 volte nel giro di 30 minutiRimini, 23 febbraio 2026 – Gli agenti della polizia locale di Rimini quasi non hanno creduto ai loro occhi quando, appena trenta minuti dopo avergli...