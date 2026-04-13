Rossano schiaccia la Silan | trionfo netto verso la semifinale

La Pallavolo Rossano ASD ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff di Serie C Femminile con una vittoria netta contro la Silan al palazzetto di Viale Sant’Angelo. La squadra ha messo in mostra una prestazione di alto livello, assicurandosi il passaggio del turno senza lasciare spazio a dubbi. La partita si è conclusa con un risultato che ha sancito il loro accesso alla fase successiva della competizione.

La Pallavolo Rossano ASD ha blindato il proprio accesso alle semifinali dei playoff di Serie C Femminile con una prestazione di assoluto primato al palazzetto di Viale Sant’Angelo. Le padronne di casa hanno travolto la Silan Volley replicando la superiorità mostrata nel primo incontro, chiudendo la sfida con un netto 3-0 (25-14; 25-12; 25-16). L’impatto del servizio e la gestione della pressione agonistica. Sin dall’inizio del confronto, l’assetto tattico delle bizantine si è rivelato decisivo per dettare i tempi della gara. Dopo una fase iniziale di assestamento, la direzione del gioco è stata presa grazie ai turni in battuta di Martilotti e Domanico, le quali sono riuscite a scardinare il ritmo della squadra avversaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossano schiaccia la Silan: trionfo netto verso la semifinale Trionfo Rai1: Uno Sbirro in Appennino schiaccia la concorrenzaLa serata televisiva di ieri è stata dominata dalla fiction Uno Sbirro in Appennino su Rai1, che ha conquistato la vetta della prima serata con 4. Fortitudo Bologna schiaccia la Juvi: 73-62, trionfo al Pala DozzaLa Fortitudo Bologna ha prevalso sulla Juvi con un punteggio di 73 a 62 in una sfida disputata al Pala Dozza.