Il 16 aprile uscirà la docu-serie su Netflix “ Ronaldinho, l’unico e inimitabile ” sull’ex giocatore brasiliano, vincitore del Pallone d’oro nel 2005 e campione del mondo nel 2002 con la Seleçao. Nel prodotto audiovisivo si parlerà della sua famiglia, ma anche della sua carriera e gli anni al Psg e Barcellona. La docu-serie su Ronaldinho. Ronaldinho arrivò al Paris Saint-Germain nel 2001; tuttavia, l’allenatore dell’epoca, Luis Fernandez, racconta di come fosse diventato impossibile gestire il brasiliano dopo la vittoria del Mondiale: “ Era sempre peggio. Persone che lavoravano di notte mi dicevano che usciva a fare festa la vigilia delle partite.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldinho: “In carcere tutti giocavano a calcio, anche lì ho vinto”

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