La 36ª edizione di Romics si è svolta alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026, attirando appassionati di fumetti, animazione, cinema e videogiochi. Tra gli ospiti, il celebre artista ha ricevuto un premio in oro per il suo contributo all’arte dell’animazione. L’evento ha coinvolto numerosi espositori e visitatori, consolidando il ruolo di questa manifestazione come appuntamento principale nel settore in Italia.

Il cuore pulsante della creatività italiana si è concentrato alla Fiera di Roma, dove la 36ª edizione del Romics ha aperto le porte dal 9 al 12 aprile 2026, consolidandosi come il punto di riferimento nazionale vive tra fumetti, animazione, cinema e videogiochi. Tra i protagonisti che hanno dato respiro all’evento, spicca la figura di Bill Plympton, l’indiscusso sovrano dell’animazione indipendente, giunto in Italia per ricevere il Romics d’Oro alla carriera, un riconoscimento che celebra oltre quarant’anni di una produzione che ha segnato generazioni di professionisti attraverso cortometraggi e lungometraggi. L’autonomia creativa come motore della produzione moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romics: Bill Plympton riceve l’oro e celebra l’arte libera

Bill Plympton, intervista: "Collaborare con Quentin Tarantino? Sono pronto!"Il maestro dell'animazione ha condiviso le sue speranze per il futuro del settore e rivelato quali sono le sue fonti di ispirazione.

LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,...