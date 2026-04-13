Un rappresentante di un partito politico ha espresso preoccupazione per l’aumento dei costi dell’energia, chiedendo all’Europa di offrire maggiori margini di manovra. Nel frattempo, si sta preparando una manifestazione prevista per il 18 aprile, con l’obiettivo di definire gli ultimi dettagli e coordinare le attività in vista dell’evento. La pianificazione procede con attenzione e determinazione.

“ È andata bene: stiamo organizzando per la manifestazione del 18 aprile, c’è la consapevolezza di fare gli ultimi sforzi e mettere a punto i dettagli”. A dirlo è il senatore Massimiliano Romeo a margine del consiglio federale della Lega, in via Bellerio a Milano. Romeo ha precisato che la manifestazione di sabato avrà anche contenuti politici legati alla situazione economica internazionale. “L’Europa deve assolutamente dare spazi di manovra ai governi e agli stati – ha spiegato il senatore – La preoccupazione è rivolta alle imprese, alle famiglie, alle difficoltà legate al caro energia e al caro materiali”. Romeo ha infine sottolineato la necessità di avanzare proposte concrete: “Non bisogna solo preoccuparsi, bisogna anche proporre soluzioni che vadano incontro a questo momento particolare”, ha concluso il senatore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romeo (Lega): "Preoccupazione per caro energia, Europa dia spazi di manovra"

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