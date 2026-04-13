Roma | tentato omicidio dopo diverbio stradale a Primavalle tre arresti

A Primavalle, quartiere di Roma, un diverbio tra due automobilisti è sfociato in un tentato omicidio. Durante l’incidente, uno dei conducenti ha tentato di uccidere l’altro, dando così origine a un vero e proprio agguato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno arrestato tre persone coinvolte nella vicenda. La dinamica e le motivazioni dell’episodio sono ora al centro delle indagini.

Un banale diverbio stradale tra automobilisti è degenerato in un tentato omicidio, concretizzatosi in un vero e proprio agguato. L’episodio è avvenuto il 28 dicembre scorso nel quartiere Santa Maria della Pietà, situato nella zona di Primavalle a Roma. Questa mattina, con l’esecuzione di tre custodie cautelari, si è conclusa la prima fase dell’indagine condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Roma, avviata in seguito al tentato omicidio. Ricostruzione dell’episodio violento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del distretto Primavalle, diretti dalla Procura, la vittima, dopo un diverbio stradale avvenuto qualche giorno prima, sarebbe stata contattata tramite un social network da uno degli indagati, il quale l’avrebbe invitata a recarsi a Bastogi per un “regolamento di conti”.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tentato omicidio dopo diverbio stradale a Primavalle, tre arresti Leggi anche: Inseguimento choc a Roma: famiglia sterminata in via Collatina, tre arresti per omicidio stradale Tre arresti a Lecce per tentato omicidio, sanguinoso regolamento di conti tra famiglieÈ di tre arresti per tentato omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a... Argomenti più discussi: Roma est, ciclista inseguito e travolto dopo le minacce: era un poliziotto; La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti; Ucciso dopo la lite, condannato il 25enne; Sparatoria al Fiesta: condannato Er Malavita. 8 anni per il tentato omicidio del buttafuori. Dalla Pro Roma all' Urbetevere, passando per Astrea, Grifone e Montespaccato: la scalata del bomber classe 2000 non conosce soste. Domenica il traguardo storico dei 100 gol superato con una doppietta da urlo. - facebook.com facebook Recco: un semaforo intelligente lungo la SP 333 tra via Roma e via Revello x.com