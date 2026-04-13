Roma Rensch risponde sempre presente | numeri e prestazioni

In un campionato in cui spesso si cerca il protagonista, ci sono giocatori che preferiscono rimanere nell’ombra, ma comunque risultano fondamentali per la squadra. Un esempio è il giocatore che, con numeri e prestazioni costanti, si conferma affidabile e presente in ogni partita. La sua capacità di essere al posto giusto al momento giusto lo rende un elemento che, anche senza clamore, contribuisce concretamente al rendimento complessivo della squadra.

Non sempre serve essere protagonista per risultare decisivo. A volte basta esserci, nel modo giusto e al momento giusto. E’ il caso di Devyne Rensch, uno di quei giocatori che nella Roma non fanno rumore, ma che quando vengono chiamati in causa rispondono sempre presente. Contro il Pisa una prova completa. La prestazione contro il Pisa è l’ennesima conferma. In campo per 85 minuti, l’esterno giallorosso ha giocato una partita pulita e concreta, impreziosita da un assist e da una gestione del pallone quasi sempre lucida. I numeri raccontano bene la sua prova: 30 passaggi riusciti su 34 (88% di precisione), un passaggio chiave e una presenza costante anche nella metà campo avversaria.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rensch risponde sempre presente: numeri e prestazioni Leggi anche: Roma-Juve, dal passato al presente: numeri e grandi sfide Leggi anche: Roma, convocati per Atene: Ferguson out, rientrano Dybala e Rensch