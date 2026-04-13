Roma si prepara a riprendere le attività sul campo dopo il fine settimana, ma l’atmosfera resta tesa a causa di problemi fisici tra i giocatori. L’infermeria del club è in forte affanno, con un calciatore che dovrà stare fuori per circa un mese a causa di un infortunio. La squadra si allena in un clima di incertezza e preoccupazione, mentre si cercano soluzioni per far fronte alle assenze.

Il cancello di Trigoria si riapre su un orizzonte carico di nubi e incertezze feroci. Dopo il fine settimana di tregua concesso da Gasperini, la Roma si ritrova oggi pomeriggio sul campo, ma il clima non è quello della ripartenza, bensì quello di una resistenza forzata. Il tecnico deve fare i conti con un’infermeria che sembra un bollettino di guerra proprio mentre all’orizzonte si staglia l’ombra dell’ Atalanta, un incrocio che non ammette debolezze. La ferita più profonda è quella di Lorenzo Pellegrini: il capitano alza bandiera bianca e dovrà restare ai box per circa un mese. È un’assenza che pesa come un macigno, privando la squadra del suo riferimento proprio nel momento di massima tensione interna.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’infermeria è un calvario: Pellegrini fuori un mese

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