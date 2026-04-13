Roma l’enigma del numero 10 | Pisilli prenota il futuro

A Trigoria, il laboratorio tattico si è trasformato in un banco di prova per la squadra, dopo che Pellegrini si è infortunato e sarà fuori per circa quattro settimane. Questa assenza ha costretto l’allenatore a rivedere le scelte nel reparto di trequarti e a cercare soluzioni alternative. Tra i possibili sostituti, spicca il nome di Pisilli, che si candida a un ruolo chiave nel prossimo futuro della squadra.

Il laboratorio tattico di Trigoria si trasforma in una officina di pura necessità. Con il forfait di Pellegrini, che svuota il cuore pulsante della trequarti per le prossime quattro settimane, Gian Piero Gasperini è chiamato a un esercizio di equilibrismo estremo. La ripresa degli allenamenti non è stata solo sudore e corsa, ma un test psicologico per chi deve raccogliere un’eredità pesante in un clima di altissima tensione. La chiave di volta di questo incastro risponde al nome di Manu Koné. Se il francese dovesse vincere la sua personale battaglia contro il tempo e strappare la convocazione contro l’ Atalanta, Gasperini sarebbe pronto a lanciare la scommessa coraggiosa: l’avanzamento di Niccolò Pisilli.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’enigma del numero 10: Pisilli prenota il futuro Leggi anche: Roma, la legge del 4: Cristante fa 350 e scavalca Milinkovic, Pisilli prenota il futuro La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere GasperiniLa Roma batte lo Stoccarda 2-0 in Europa League: doppietta di Pisilli, quarta vittoria di fila e ottavi sempre più vicini.