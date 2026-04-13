Roma in caso di addio di Gasperini occhio al ritorno di De Rossi

A Roma, il futuro di Gian Piero Gasperini come allenatore non è ancora deciso, con possibilità che possa lasciare la squadra al termine della stagione in corso. Attualmente, non sono stati annunci ufficiali, ma si parla di un possibile addio dell’allenatore giallorosso. Nel caso in cui ciò accadesse, si ipotizza un ritorno di De Rossi, senza che siano stati confermati sviluppi ufficiali in merito.

Il futuro di Gian Piero Gasperini alla Roma appare ancora in dubbio con l’allenatore giallorosso che potrebbe dire addio al termine del campionato in corso. De Rossi torna nel mirino della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it La Roma è a caccia del quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League anche la concorrenza, dal Milan alla Juventus, passando per il Como è agguerrita. Alla fine della stagione in corso ci sarà un incontro tra la dirigenza e l’allenatore per decidere il futuro. Stando a quanto affermato da Il Messaggero al momento l’ipotesi di un addio alla Roma appare più che probabile con il tecnico che potrebbe salutare i capitolini dopo una sola stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, in caso di addio di Gasperini occhio al ritorno di De Rossi Roma, Gasperini in bilico: possibile ritorno di De Rossi in panchina(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini lascia la Roma? L'allenatore giallorosso, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Pisa che ha rimesso in corsa per... Leggi anche: Roma, futuro incerto per Gasperini: possibile ritorno di De Rossi