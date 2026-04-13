Roma celebra Luigia Tincani | al Cinema Adriano l’anteprima del docufilm La rivoluzione silenziosa

Roma si appresta a ospitare un evento dedicato a una figura significativa della storia italiana, con l’anteprima di un documentario al Cinema Adriano. La proiezione sarà dedicata a Luigia Tincani, riconosciuta come l’unica donna a aver fondato un’università nel nostro Paese. L’evento mira a mettere in luce la vita e il contributo di questa protagonista, con una presentazione pubblica e una successiva discussione.

Roma si prepara ad accendere i riflettori su una figura straordinaria della storia italiana: Luigia Tincani, l’unica donna ad aver fondato un’università nel nostro Paese. Mercoledi 15 aprile, nella cornice del Cinema Adriano, andrà in scena l’anteprima nazionale del docufilm “La rivoluzione silenziosa”, un’opera che restituisce al grande pubblico la forza e l’attualità del suo pensiero. Nel cuore di Roma, città simbolo di cultura e formazione, questo evento assume un significato ancora più profondo. È proprio qui, infatti, che affonda le sue radici l’esperienza della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), l’ateneo fondato da Tincani e oggi riconosciuto come una delle realtà accademiche più prestigiose del Paese.🔗 Leggi su Funweek.it Luigia Tincani e la rivoluzione silenziosa: la storia della fondatrice della LUMSA diventa un docufilmCosa: L’anteprima nazionale del docufilm “La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani”, diretto da Claudio Rossi Massimi. Luigia Tincani: l’unica donna che fondò un’università in ItaliaUna storia che uscirà presto sullo schermo racconta come una sola donna abbia sfidato le barriere del Novecento per fondare un ateneo.