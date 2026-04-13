Rolling Stones asta per il rarissimo vinile Rough and Twisted | offerte fino a 1.500 euro

Un nuovo capitolo si apre nella scena musicale, con i Rolling Stones che hanno deciso di lanciare un loro brano sotto uno pseudonimo. Il pezzo, intitolato “Rough and Twisted”, è stato reso disponibile attraverso un’asta, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Le offerte per il vinile raro sono arrivate fino a 1.500 euro, evidenziando l’interesse per questo oggetto esclusivo.

I Rolling Stones hanno scelto una strategia inedita per presentare nuova musica, pubblicando il brano “ Rough and Twisted ” sotto lo pseudonimo The Cockroaches. Il singolo è stato distribuito esclusivamente in formato vinile white label, con una tiratura estremamente limitata e disponibile solo in alcuni negozi indipendenti. La scelta ha reso il disco immediatamente raro. Secondo le ricostruzioni, le copie disponibili erano poche centinaia, con alcuni punti vendita che ne hanno ricevuta anche una sola. Nel giro di poche ore il vinile è andato esaurito, generando un forte interesse tra fan e collezionisti. L’esplosione dei prezzi nelle aste online.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rolling Stones, asta per il rarissimo vinile “Rough and Twisted”: offerte fino a 1.500 euro Rolling Stones: torna il mistero con un vinile unico a MilanoUn unico vinile da 12 pollici, distribuito in quantità limitatissima e reperibile solo in pochissimi punti vendita selezionati, ha sancito il ritorno... Leggi anche: “Chi caz*o sono i Coachroaches?”: il vinile fantasma dei Rolling Stones, tra analogico, teasing e l’illusione che il rock possa salvarci