Robur in cattedra con il Seravezza Pozzi Poker stellare nello scontro diretto

Nel match tra Seravezza Pozzi e Siena, i toscani si sono imposti con un risultato di 4-1. La partita si è conclusa con un poker di gol per la squadra ospite, che ha mostrato un’ottima prestazione di fronte al pubblico locale. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo. La fase finale ha visto la squadra ospite dominare, portando a casa i tre punti.