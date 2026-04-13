Robur in cattedra con il Seravezza Pozzi Poker stellare nello scontro diretto
Nel match tra Seravezza Pozzi e Siena, i toscani si sono imposti con un risultato di 4-1. La partita si è conclusa con un poker di gol per la squadra ospite, che ha mostrato un’ottima prestazione di fronte al pubblico locale. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo. La fase finale ha visto la squadra ospite dominare, portando a casa i tre punti.
SERAVEZZA POZZI 1 SIENA 4 SERAVEZZA POZZI (3-5-2) Lagomarsini; Mosti (23’st Lecini), Mannucci, Bajic; Pucci (30’st Fiore), Vanzulli (21’st Fontanarosa), Fabri, Muhic, Pani (1’st Dalla Riva); Lepri (23’st Tognoni R.), Sava. Panchina: Azioni, Cini, Bedini, Tognoni M. Allenatore Masitto SIENA (4-3-3) Michielan; Bello, Conti, Somma (18’st Zanoni), Cavallari (39’st Schettini); Mastalli, (28’st Noccioli) Rossi (11’st Barbera), Nardi (11’st Vlahovic); Ciofi, Lipari; Andolfi. Panchina: Paolucci, Vari, Giannetti, Tosini. Allenatore Voria Arbitro: Bonasera di Enna (Mapelli-Maraboli). Reti: 25’pt e 13’st Lipari, 30’pt Conti, 20’st Ciofi, 35’st Tognoni R.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Seravezza e Tau restano appaiate. Lo scontro diretto fra seconde è 0-0seravezza 0 tau Altopascio 0 SERAVEZZA (3-5-2): Lagomarsini; Mosti (13’ st Pani), Mannucci, Bajic; Pucci, Bedini, Muhic, Fabri, Mannelli; Vanzulli...