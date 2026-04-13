Un uomo di 38 anni ha perso la vita a Taranto, nel cimitero di San Brunone, dopo essere stato colpito da un palo della luce caduto a causa del vento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto un operatore che stava svolgendo un’attività di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Un operaio di 38 anni è morto a Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto a causa del forte vento. L’uomo, Roberto Di Ponzio, stava effettuando su una gru alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone quando è stato colpito dal palo. Inutili i soccorsi, il 38enne è morto sul colpo. Si tratta della seconda vittima nel giro di poche ore dei forti venti che stanno sferzando la Puglia: a Bisceglie una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto. Roberto Di Ponzio morto al cimitero San Brunone a Taranto Nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, un operaio di 38 anni è morto a Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa delle forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Di Ponzio morto al cimitero San Brunone di Taranto colpito da un palo della luce buttato giù dal vento

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