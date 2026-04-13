Risultato doloroso ma chiaro il breve discorso di Orban dopo la sconfitta in Ungheria | Non ci arrenderemo mai – Video

Dopo 16 anni al potere, il leader ungherese ha commentato l’esito delle elezioni dichiarando il risultato “doloroso ma chiaro”. Nel suo breve discorso, ha affermato che la sconfitta non li farà arrendere, senza fornire ulteriori dettagli sul futuro politico del paese. La vittoria è andata a un candidato avversario, segnando la fine dell’era di Orban al governo.

“ Un risultato doloroso ma chiaro “. Così Viktor Orban ha commentato l’esito del voto in Ungheria, che segna la fine dei suoi 16 anni al governo. In un breve discorso nel quale ha ammesso la sconfitta, battuto da Peter Magyar, il premier uscente ha detto: “La responsabilità e l’opportunità di governare non ci sono state date”. “Serviremo il nostro Paese e la nazione ungherese dall’opposizione”, assicura, dopo aver ringraziato i 2,5 milioni di elettori che hanno votato per Fidesz e promettendo di “non deluderli mai”. Nei 30 anni alla guida del partito, “abbiamo vissuto anni difficili e facili, belli e tristi”, conclude, ribadendo che “non si arrenderà mai, mai, mai”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il discorso di ORBÁN dopo la sconfitta IN UNGHERIA: Risultato doloroso ma inequivocabile