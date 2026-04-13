Rischio attentato a Santa Rosa il grazie di Viterbo a nove agenti della questura
A Viterbo, la comunità si appresta a rendere omaggio a nove agenti della questura coinvolti nell’ultimo trasporto della Macchina di Santa Rosa. La città ha espresso gratitudine nei loro confronti, definendoli “angeli custodi” durante l’evento. La celebrazione si svolgerà con un breve momento di riconoscimento pubblico, in cui sarà ricordato il lavoro svolto dai poliziotti durante la manifestazione.
La città di Viterbo si prepara a rendere omaggio agli "angeli custodi" in divisa dell'ultimo trasporto della Macchina di Santa Rosa. Dopo il riconoscimento tributato ai facchini, è arrivato il via libera unanime della commissione consiliare per l'assegnazione della benemerenza civica alla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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