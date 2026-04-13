Riportare la normalità amministrativa | Domenico Incardona scende in campo e si candida a sindaco

Il comitato politico “Volare alto” ha annunciato ufficialmente la candidatura a sindaco di Agrigento dell’avvocato Domenico Incardona. Figura nota in città, Incardona è un giurista, economista e dirigente generale emerito della Procura della Repubblica. La sua candidatura si inserisce in un contesto locale caratterizzato da diverse competizioni elettorali e dall’obiettivo di riportare la normalità amministrativa. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo vari rappresentanti del movimento politico.

Il comitato politico “Volare alto” ha formalizzato ufficialmente la candidatura a sindaco di Agrigento dell’avvocato Domenico Incardona, figura nota in città in quanto giurista, economista e dirigente generale emerito della Procura della Repubblica. L'addio a Palazzo dei Giganti di Franco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Lovati scende in campo: l’ex avvocato di Andrea Sempio si candida come sindaco di VigevanoMassimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, lascia l’avvocatura e si candida come sindaco del Comune di Vigevano, la... Brunetti in campo: l’ex sindaco si candida al Pd per ReggioPaolo Brunetti ha annunciato ufficialmente la sua disponibilità a candidarsi per il Consiglio comunale di Reggio Calabria, inserendosi nel percorso...