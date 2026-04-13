Ripi in scena Emma B vedova Giocasta

Da frosinonetoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle ore 18, il teatro Vittorio Gassman di Ripi ospiterà lo spettacolo

Appuntamento al teatro Vittorio Gassman di Ripi domenica 19 aprile alle ore 18 con lo spettacolo "Emma B. Vedova Giocasta di Alberto Savinio, adattamento e regia di Fausto Cassi.Un capolavoro del teatro d'avanguardia italiano, un monologo psicanalitico che indaga le zone oscure dell'amore materno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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