Rio Marina incendio nel retro di un ristorante

Alle prime luci dell'alba, un incendio si è sviluppato nel retro di un ristorante situato nella piazzetta centrale di Rio Marina. L'evento ha svegliato i residenti e ha coinvolto direttamente il proprietario del locale, che è stato svegliato alle ore 6. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Elba, (Livorno), 13 aprile 2026 – Paura all’alba a Rio Marina e brutto risveglio per Claudio Cecchini, buttato giù dal letto alle 6 per un incendio divampato nel retro del suo locale, il ristorante «Da Oreste- La Strega», nella piazzetta centrale di Rio Marina. «Appena sono arrivato visto che le fiamme erano divampate nel retro del locale, probabilmente per un cortocircuito al motore di uno dei macchinari, ma fortunatamente sono riuscito ad intervenire subito grazie agli estintori in dotazione per legge.» Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio, che hanno provveduto ad estinguere completamente le fiamme e a mettere in sicurezza il locale allontanando ogni altro pericolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rio Marina, incendio nel retro di un ristorante Leggi anche: Incendio nel ristorante affollato a Palmi, arrestate due persone: gli avevano impedito di saltare la fila Fumo all’Ikea, principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Paura nell’area ristoranteSesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all’Ikea e centro commerciale evacuato.