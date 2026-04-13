L'amministratore delegato di una società calcistica ha spiegato i motivi alla base della decisione di rinnovare il contratto di un allenatore. Nel corso di un'intervista, ha evidenziato come la scelta sia stata considerata fondamentale per il progetto sportivo della squadra. Non sono stati forniti dettagli economici o tempi contrattuali, ma si è sottolineata la rilevanza della collaborazione con il tecnico per il futuro.

Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti alla Continassa: via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, Comolli spiega: «Ecco perché lo abbiamo ritenuto cruciale»

Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Rinnovo di Spalletti cruciale, su quello di Vlahovic…»di Redazione JuventusNews24Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions.

Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: «Ecco perché ho scelto i bianconeri. Abbiamo davanti nuove sfide e sono certo che…» – VIDEOBoga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data.

Argomenti più discussi: Juventus, il messaggio di Spalletti alla squadra dopo il rinnovo: la firma si trasforma in un’arma per la Champions; Trevisani: Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli; Torna Comolli e Spalletti è pronto a rinnovare con la Juve: biennale da 6 milioni; Perchè la Juve offre un rinnovo biennale a Vlahovic? Il patto tra Spalletti, società e giocatore.

EDITORIALE TUTTOJUVE Dopo Spalletti, il prossimo rinnovo sarà quello di Vlahovic Chiellini e Ottolini al lavoro, sotto suggerimento di Luciano! John Elkann e famiglia, presenti a Bergamo a soffrire fino al 93' a dimostrazione che ormai ci tiene anche lui - facebook.com facebook

#Adani sul rinnovo di #Spalletti "Sono felice perché..." x.com