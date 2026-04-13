Rimpiangerete l' attuale prezzo della benzina Ghalibaf minaccia gli Usa

Il presidente del Parlamento iraniano ha criticato il governo degli Stati Uniti riguardo ai prezzi della benzina, in seguito alla minaccia di blocco dello Stretto di Hormuz annunciata dagli Stati Uniti. La delegazione di Teheran, guidata dal presidente del Parlamento, ha partecipato a colloqui con rappresentanti di Washington nel corso del fine settimana. La discussione si è concentrata sulla questione energetica e sulle minacce riguardanti il traffico marittimo nella regione.

Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha guidato la delegazione di Teheran nei colloqui del fine settimana con Washington, ha attaccato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul tema dei prezzi dei carburanti, dopo la minaccia di blocco dello Stretto di Hormuz. Ghalibaf ha pubblicato su X un'immagine con i prezzi della benzina nell'area della Casa Bianca, commentando: "Godetevi i prezzi attuali alla pompa. Con il cosiddetto 'blocco', presto proverete nostalgia per una benzina a 4-5 dollari al gallone". Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ammonito gli Usa a non forzare la mano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Rimpiangerete l'attuale prezzo della benzina". Ghalibaf minaccia gli Usa Iran, è il giorno del blocco navale su Hormuz. Ma Teheran non teme nulla. Ghalibaf: «Rimpiangerete il petrolio a 4-5 dollari al gallone» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia... Leggi anche: Ghalibaf, 'presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari a gallone'