Durante la partita tra Como e Inter, si è acceso un acceso dibattito a causa di un episodio arbitrale. Nico Paz è stato coinvolto in un contrasto con Bonny nell’area di rigore, episodio che ha generato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. L’azione, che ha suscitato molte polemiche, ha avuto ripercussioni sulla dinamica del match e ha attirato l’attenzione sulle decisioni prese dall’arbitro.

Il confronto tra Como e Inter si trasforma in un acceso dibattito tecnico a causa di un episodio arbitrale che ha coinvolto Nico Paz e Bonny durante lo scontro fisico in area. Il contatto, culminato in un rigore concesso alla formazione guidata da Fabregas, ha scatenato reazioni molto forti tra gli esperti del settore, mettendo in discussione la gestione della decisione da parte della classe arbitrale. L’analisi tecnica sul contatto tra i giocatori. La dinamica dell’azione che ha portato al calcio di rigore è stata oggetto di una valutazione dettagliata da parte di Marelli. Secondo l’osservatore, la responsabilità del contatto non può essere attribuita alle gambe o ai piedi di Bonny verso l’avversario, bensì alla condotta di Nico Paz, il quale avrebbe colpito il calciatore dopo aver effettuato il tiro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rigore Como-Inter: l’errore di Nico Paz che fa esplodere il dibattito

Fabregas dopo Como Atalanta: «Rigore sbagliato da Nico Paz? L’errore fa parte del gioco. Se dico che preferivo giocare 11 contro 11…»Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries?...

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