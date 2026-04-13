Rifiuti zero | Castagnole delle Lanze lancia i webinar per il clima

L’amministrazione comunale di Castagnole delle Lanze ha avviato una serie di webinar gratuiti dedicati ai residenti. L’obiettivo è fornire informazioni sulla gestione corretta dei rifiuti domestici e promuovere pratiche di riduzione dei rifiuti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e del rispetto ambientale, coinvolgendo cittadini attraverso incontri online accessibili a tutti.

L’amministrazione di Castagnole delle Lanze ha avviato un percorso formativo digitale rivolto ai propri residenti per ottimizzare la gestione dei rifiuti domestici attraverso una serie di webinar gratuiti. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento diretto di ASP Spa e il supporto tecnico di Achab Group, mira a trasformare la percezione del cittadino, portandolo da semplice utente a parte integrante del processo di economia circolare. La strategia della formazione digitale per l’economia circolare. Il progetto non si limita a una mera istruzione sulle modalità di smaltimento, ma punta a innalzare il livello qualitativo della raccolta differenziata nel territorio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti zero: Castagnole delle Lanze lancia i webinar per il clima LIVE: RENTRI e scuole, il webinar in diretta su obblighi e gestione operativa. Webinar gratuito organizzato da Codebase srlCon il RENTRI, anche le scuole sono chiamate a prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e... ESG: il 17 marzo il webinar per la crescita delle PMIUn webinar gratuito dedicato alla nuova grammatica dello sviluppo aziendale si terrà il 17 marzo alle ore 15:30, organizzato dall’Azienda speciale...