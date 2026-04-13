Rifiuti ingombranti lasciati per strada il Comune sbotta | Basta è un reato

In alcune zone della città si ripetono episodi di rifiuti ingombranti abbandonati lungo le strade, tra materassi, mobili ed elettrodomestici. Il Comune ha commentato la situazione affermando che si tratta di reati e ha annunciato misure per contrastare il fenomeno. La presenza di questi rifiuti testimonia un problema di degrado che si accentua e che richiede interventi specifici.

Materassi, mobili ed elettrodomestici lasciati lungo le strade: una scena sempre più frequente che riaccende il tema del degrado urbano. Il Comune interviene con toni netti e richiama alle responsabilità chi continua ad abbandonare rifiuti ingombranti in città.“Non è solo inciviltà, è un reato (e.🔗 Leggi su Udinetoday.it La strada di Como con stendini rotti, rifiuti ingombranti e una discarica abusiva dietro l’angoloSegnalazione da Camnago Volta: sacchi e rifiuti ingombranti lasciati al civico 2, la denuncia dei residenti contro l’inciviltà Sempre peggio con i...