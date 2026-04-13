Martedì 14 aprile 2026, alle ore 21:00, il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti ospiterà una conferenza-spettacolo intitolata

Martedì 14 aprile 2026, alle ore 21:00, il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti diventerà la cornice per un approfondimento storico sulla simbologia nazionale attraverso la conferenza-spettacolo intitolata L’Inno Svelato. L’evento, che vede protagonista lo storico e araldista Michele D’Andrea, è promosso grazie alla sinergia tra l’assessorato alla Cultura del Comune di Rieti e l’organizzazione Archeoares, nel contesto del programma L’Aquila2026, descritto come una tappa fondamentale per la città. L’approccio metodologico di Michele D’Andrea tra storia e divulgazione. Il protagonista della serata non è un volto nuovo nel dello studio delle onorificenze e dei simboli istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, l’inno nazionale svelato: la lezione di Michele D’Andrea

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