Riepilogo europeo | Inter a nove in vantaggio dopo una splendida rimonta

L’Inter si trova in una posizione favorevole nella corsa allo scudetto, grazie a una rimonta riuscita a consolidare il vantaggio sui inseguitori. Secondo un riepilogo europeo, la squadra è ora a nove punti di distanza, dopo aver ottenuto risultati importanti nelle ultime partite. La squadra ha dimostrato continuità e determinazione, portandosi in una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti.

2026-04-12 23:30:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Inter ha fatto un passo enorme verso lo scudetto. L’Inter ha realizzato una splendida rimonta estendendo il proprio vantaggio in testa alla Serie A a nove punti con un’emozionante vittoria per 4-3 in casa del Como. La trasferta contro la squadra di Cesc Fabregas in corsa alla Champions League aveva sempre promesso di fornire un duro test all’Inter nella ricerca dello scudetto, e così è stato quando i padroni di casa si sono portati in vantaggio per 2-0 con Alex Valle e Nico Paz, solo per Marcus Thuram che ha portato a casa l’Inter nei minuti di recupero del primo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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