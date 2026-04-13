Ricortola in rimonta | ribaltata la Villafranchese con un doppio gol

Nel match disputato allo stadio Via delle Pinete di Marina di Massa, il Ricortola ha rimontato la Villafranchese, vincendo 2-1. La squadra di casa ha raggiunto il pareggio e poi ha trovato il gol decisivo nel corso della partita, riuscendo così a ribaltare il risultato dopo aver subito un vantaggio iniziale. La partita si è conclusa con il Ricortola in vantaggio, grazie a due gol segnati nel secondo tempo.

Il Ricortola ha imposto il proprio ritmo allo stadio Via delle Pinete di Marina di Massa, superando la Villafranchese per 2-1 in una sfida che ha i padroni di casa ribaltare un vantaggio iniziale. Il successo dei neroverdi di Rossano Brizzi consolida la loro posizione tranquilla in classifica, mentre la squadra guidata da Stefano De Angeli si trova ancora vicina alla salvezza, nonostante l’amaro della sconfitta. La svolta tattica nel cuore del primo tempo. La gara è iniziata con un impatto immediato della Villafranchese, capace di sbloccare il risultato dopo soli cinque minuti di gioco. Ortelli ha trovato lo spazio giusto per colpire con un tiro preciso verso l’angolo basso, lasciando il portiere avversario spiazzato e incapace di intervenire prontamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricortola in rimonta: ribaltata la Villafranchese con un doppio gol Seconda categoria: il Monzone è chiamato a reagire, Ricortola e Villafranchese vogliono insistere. Gran derby Pontremoli-Gragnolese. Serricciolo, occasione di riscattoOggi pomeriggio (ore 15) si disputa uno dei match più sentiti della 21ª giornata di Seconda categoria: il derby tra Pontremoli e Gragnolese diretto... Leggi anche: Messi completa la rimonta del Miami con un gol su punizione nel finale a Orlando.