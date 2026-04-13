Ricerca | Marevivo e CNR inaugurano polo scientifico per tutela biodiversità

Un nuovo polo scientifico dedicato alla tutela della biodiversità è stato inaugurato grazie alla collaborazione tra un’associazione ambientale e un centro di ricerca nazionale. La ricerca evidenzia come i fiumi siano il principale canale attraverso cui inquinanti, tra cui rifiuti e microplastiche, arrivano al mare, trasportando queste sostanze dagli ambienti urbani agli ecosistemi costieri.

I fiumi sono le arterie attraverso cui l’inquinamento raggiunge il mare: veri e propri “nastri di trasporto” che convogliano rifiuti e microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i principali corsi d’acqua, come il Tevere, significa agire all’origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa premessa nasce “Marevivo Floating Hub”, il nuovo polo didattico-scientifico dedicato alla tutela del Tevere e del sistema costiero. Realizzato dalla Fondazione Marevivo presso lo Scalo de Pinedo di Roma, a pochi passi dall’Oasi Naturalistica “Lungotevere delle Navi”. L’Hub si propone come un centro innovativo di monitoraggio, ricerca e sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza in azione e strumenti concreti per la salvaguardia dell’ambiente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ricerca: Marevivo e CNR inaugurano polo scientifico per tutela biodiversità Biodiversità, Banca del Fucino entra nella Fondazione MarevivoBanca del Fucino entra nella Fondazione Marevivo (ETS – Ente del Terzo Settore) in qualità di Sostenitore Fondatore, rafforzando il proprio impegno a...