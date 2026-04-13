Riccardo Scamarcio | Sono stato single massimo sei mesi stare solo non mi piace

L’attore ha dichiarato di essere stato single per al massimo sei mesi, affermando di non apprezzare molto stare da solo. Attualmente è fidanzato da quattro anni con un’attrice con cui condivide la quotidianità. Durante un’intervista, ha parlato del suo rapporto con le donne, affermando di amarle e di preferire la compagnia femminile rispetto al restare da solo. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di pubblico e media.

Chiusa la storia con Golino, Scamarcio ha poi ritrovato l'amore con la manager inglese Angharad Wood, che a fine luglio 2020 lo ha reso padre di Emily. Dopo la fine con Wood, nella sua vita è arrivata Benedetta Porcaroli. I due si sono conosciuti nel 2020 sul set del? film La scuola cattolica. Il colpo di fulmine, però, sarebbe scattato l'anno successivo, quando si sono ritrovati a recitare insieme nel film L’ombra del giorno. Dopo un periodo di crisi e allontanamento, Benedetta e Riccardo si sono ritrovati nel 2023. E da allora non si sono più lasciati. Tanto che lei lo scorso dicembre parlando del compagno a Verissimo aveva raccontato: «Siamo felici, andiamo d'accordo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Riccardo Scamarcio: «Sono stato single massimo sei mesi, stare solo non mi piace» Torino celebra Riccardo Scamarcio: i grandi film e l’incontro con l’attore al Cinema MassimoTorino si prepara a riabbracciare uno degli attori più iconici e versatili del panorama contemporaneo. Leggi anche: Chi sono l’ex moglie e la figlia di Riccardo Scamarcio, Angharad Wood e Emily