Riccardo Scamarcio | Sono stato single massimo sei mesi stare solo non mi piace

Da vanityfair.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore ha dichiarato di essere stato single per al massimo sei mesi, affermando di non apprezzare molto stare da solo. Attualmente è fidanzato da quattro anni con un’attrice con cui condivide la quotidianità. Durante un’intervista, ha parlato del suo rapporto con le donne, affermando di amarle e di preferire la compagnia femminile rispetto al restare da solo. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di pubblico e media.

Chiusa la storia con Golino, Scamarcio ha poi ritrovato l'amore con la manager inglese Angharad Wood, che a fine luglio 2020 lo ha reso padre di Emily. Dopo la fine con Wood, nella sua vita è arrivata Benedetta Porcaroli. I due si sono conosciuti nel 2020 sul set del? film La scuola cattolica. Il colpo di fulmine, però, sarebbe scattato l'anno successivo, quando si sono ritrovati a recitare insieme nel film L’ombra del giorno. Dopo un periodo di crisi e allontanamento, Benedetta e Riccardo si sono ritrovati nel 2023. E da allora non si sono più lasciati. Tanto che lei lo scorso dicembre parlando del compagno a Verissimo aveva raccontato: «Siamo felici, andiamo d'accordo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Riccardo Scamarcio: «Sono stato single massimo sei mesi, stare solo non mi piace»

Torino celebra Riccardo Scamarcio: i grandi film e l’incontro con l’attore al Cinema MassimoTorino si prepara a riabbracciare uno degli attori più iconici e versatili del panorama contemporaneo.

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