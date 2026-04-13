Riapre il grande ristorante che rende omaggio all' asparago rosa
Il grande ristorante dedicato all’asparago rosa di Mezzago ha riaperto le sue porte nella regione. La Brianza celebra così il prodotto locale, rinomato per il suo sapore particolare. Quest’anno, l’evento, che si tiene ogni anno, arriva alla sua 66esima edizione. La manifestazione si svolge senza l’appuntamento tradizionale della Sagra, che generalmente accompagna questa ricorrenza.
La Brianza rende omaggio al “suo” asparago rosa. Quello di Mezzago. E lo fa non con l’appuntamento della Sagra dedicata a questo gustoso prodotto, un evento che quest’anno taglia il traguardo della 66esima edizione. Oltre ai concerti, ai laboratori, alle mostre c’è soprattutto l’apertura del.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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