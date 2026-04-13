In un'intervista realizzata a Romics 2026, l’artista premiata ha commentato il crescente riconoscimento dei videogiochi come forma artistica. Ha parlato degli adattamenti di alcuni titoli per il grande schermo e del ritorno di Lara Croft nel mondo dei videogiochi. La conversazione si è focalizzata sulle trasformazioni del settore e sulla recente attenzione rivolta ai giochi come prodotti culturali e artistici.

Nella nostra intervista con l'artista, premiata a Romics 2026, qualche riflessione sugli adattamenti dei videogiochi per lo schermo e sul ritorno di Lara Croft. Rhianna Pratchett è stata premiata con il Romics d'oro in occasione della 36esima edizione dell'evento che si è svolto dal 9 al 12 aprile 2026, celebrando così una carriera che l'ha portata a scrivere in molti settori dell'intrattenimento. Dai videogiochi ai fumetti, senza dimenticare anche progetti per cinema e televisione e apprezzati romanzi, serie radiofoniche e podcast. L'artista, nel corso degli anni, ha contribuito a titoli come Heavenly Sword, Overlord, Life Below e Tomb Raider, scrivendo pagine importanti della storia di Lara Croft.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rhianna Pratchett, intervista: "Finalmente i videogiochi sono considerati validi e importanti"

Romics 2026: in programma mostre, gare cosplay e molti ospiti, da Zerocalcare a Rhianna PratchettArriverà ad aprile la 36eiesima edizione dell'atteso appuntamento che porta a Roma il mondo dei fumetti, del cinema, dei videogiochi e della tv.

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